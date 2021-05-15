Siyasilerden şampiyon Beşiktaş'a tebrik

Siyasetçiler, Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazanan Beşiktaş'ı ve taraftarlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrik mesajında "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı, Başkan ve yöneticilerini, sezon boyunca ter döken futbolcularını, teknik direktör ve ekibini, bütün Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Tüm takımlarımızı ve şampiyon olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de lig şampiyonu Beşiktaş'ı ve taraftarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kutlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu Şampiyonu Beşiktaş'ı, futbolcularını, teknik heyetini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum."

Davutoğlu: Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, mesajında Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Nefes kesen bir yarışın ardından 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarını tebrik ediyorum. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig maratonunun sonunda kupaya uzanan şampiyon Beşiktaş‘ın oyuncularını, teknik ekibini ve tüm taraftarlarını can-ı gönülden kutluyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Bahçeli, "2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" dedi.