Sosyal medyaya en bağlı ülke İsrail

T24 - Yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyada sosyal medyayı en fazla kullanan ülke İsrail oldu.



comScore’un sosyal ağları en fazla kullanan pazarları araştırdığı son raporuna göre, İsrailliler, ekim ayı içinde kişi başı ortalama 11.1 saat harcayarak sosyal ağlara en bağlı millet olarak öne çıktılar.



Dünya çapında sosyal ağlarda geçirilen ortalama süre kişi başına 5.7 saat olurken, İsrail’de bu sürenin 11.1 saat olması ve bu sürenin sosyal ağların çok kullanıldığı İngiltere ve Amerika gibi pazarlarda kişi başına geçirilen süreyi aşması ayrıca dikkat çekti.



Bilgi Çağı'nın İsrail’den sonra sosyal ağlarda kişi başına geçirilen sürenin 10.7 saat olduğu Arjantin listede ikinci sırada yer alırken, 10.4 saatle Rusya üçüncü sırada yer aldı. Sosyal ağları en çok kullanan ülkelerden biri olan Türkiye ise kişi başına geçirilen 10.2 saat süre ile sosyal ağları en fazla kullanan dördüncü ülke oldu. Sosyal ağlarda kişi başına geçirilen süreler dikkate alındığında 9.8 saatle Şili 5. sırada, 8.7 saatle Filipinler 6. sırada yer aldı. Sosyal ağları en fazla kullanan ülkeler sıralamasını 8.5 saatle Kolombiya, 8.3 Peru, 7.9 Venezuella ve 7.7 saatle Kanada takip etti.

Kadınlar daha ilgili



Sosyal ağların çıkış noktası batı dünyası olsa da doğunun ve özellikle Latin ülkelerinin sosyal ağlara ilgisi batıyı geride bıraktı. Bölgesel bazda bakıldığında sosyal ağlara en büyük ilgi Latin Amerika’dan geldi.



Kişi başına geçirilen sürenin kadınlarda 8.2 erkeklerde 6.9 saat olduğu Latin Amerika’yı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya takip etti. Dünya geneline baktığımızda ise kadınların sosyal ağlara erkeklerden daha fazla ilgili olduğu görüldü. Kadınların sosyal ağlarda ortalama geçirdiği süre kişi başına 6.5 saat olurken, erkeklerde bu oran 5 saat oldu.