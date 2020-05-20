Sosyal medyanın konuştuğu olay: 'Nihat Özdemir Korona'nın ilacını buldu!'

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ligler başladıktan sonra (şimdilik 12 Haziran) "Takımlarda pozitif vakalar çıkarsa onları ayırıp yolumuza devam edeceğiz" demesinin ardından bazı vatandaşlara göre kulüpler geri adım attı. Bu durum kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Başlangıç tarihi tartışma konusu olan Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ankaragücü kulüplerinde yeni tip Koronavirüs'e rastlanmıştı.

Ardından ise TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’da 4’ü futbolcu 7’si kulüp personeli olmak üzere toplam 11 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu duyurulmuştu.

Peş peşe gelen Korona haberlerinin ardından CNN Türk’te canlı yayına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in “Takımlarda pozitif vaka çıkarsa onları ayırıp yolumuza devam edeceğiz. Biz ne olursa olsun bu ligi oynatacağız” sözleri ise süreçte dikkat çeken değişikliklere neden oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Erzurumspor’dan yeni yapılan açıklamada Covid-19 testlerinin negatif olduğu ve hasta kimsenin kalmadığı belirtildi.

Söz konusu durum sonrası ise sosyal medya yıkıldı.

Tweetlerde özellikle pozitif vaka açıklaması yapan takımlar ti’ye alınırken, birçok Twitter kulanıcısı ise Özdemir’i şakayla karışık ‘Korona'nın ilacını bulan adam’ olarak ilan etti.