Sosyal medyanın gücü; Lösemi hastası Arda'nın tedavisi için gereken 1.5 milyon lira 2 günde toplandı

2014'te lösemi teşhisi konan 11 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavisi için gereken 1.5 milyon lira sosyal medyadaki destek kampanyaları sayesinde Bursa Valiliği onaylı banka hesabında 2 günde toplandı.

Habertürk'ten Kurthan Demir ve Ceyhun Akça'nın haberi şöyle:

2014’te bir sabah uyandığında halsizlik ve kırgınlık hisseden Arda, okula gittiğinde yürümekte zorluk çekmeye başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürülen 11 yaşındaki Arda Adalı’ya lösemi teşhisi kondu. Hastalığı tedaviye olumlu yanıt veren Arda aynı yıl okuluna yeniden kavuştu.

Çok geçmeden yeniden kötü haber alan Arda, uzun süre kemoterapi gördü ve ilik nakli oldu. Sağlığına kavuştuğunu sandığı aylarda hastalığı bir kez daha nükseden Arda’nın küçük bedeni son kemoterapilere de yanıt vermedi. 3 kez lösemi tedavisi gören Arda’nın bedeni yorgun düştü. Doktorları, "İsterseniz eve götürebilirsiniz, isterseniz de denemediğimiz kemoterapi kombinasyonlarını deneyebiliriz, ama bilin ki fazla iyileşme beklentimiz yok" dedi.

Arda'daki dirençli lösemiymiş

Acı gerçek sonrasında Suzan-Erkan Adalı çifti, Arda için internette tedavi imkânlarını araştırdı. Aradıkları umut Amerika’da bulundu. Aile, Seattle Childrens Hospital’da dirençli lösemi hastalığı için uygulanan tedavi yönteminde başarı oranının yüksek olduğunu öğrendi.

Hastaneyle iletişime geçildi ve Arda’nın Amerika’daki hastaneye kabul edilmesi sağlandı. Ancak Seattle Childrens Hospital tedavi bedeli için aileden 455 bin dolar talep etti. Adalı çifti, evlerini ve arabalarını satıp şimdiye kadar biriktirdikleri bütün parayı da birleştirdiklerinde sadece 125 bin dolar toplayabileceklerini fark etti.

2 günde yardım yağdı

Aile ihtiyaç duyulan parayı bulabilmek için Bursa Valiliği onaylı bir banka hesabı açtı ve bunu da sosyal medyadan duyurdu. Ailenin yardı çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hastane için gereken 455 bin dolar sadece 2 günde toplandı. Ailenin kendi evini satmasına bile gerek kalmadı. Arda’nın Türkiye’deki işlemleri tamamlandıktan sonra 3 hafta içinde Amerika’daki tedavisi başlayacak.

"Hayalimizin ötesinde"

Tedavi için gerekli paranın toplanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan baba Erkan Adalı, “Böyle bir şey olacağını hayal bile edemezdim. Ben evimi satacaktım ama iş oraya gelmeden yardımlarla ihtiyaç duyulan para 2 günde toplandı. Kimin ne kadar yardım yaptığını bile hiç bilmiyorum. Herkesten Allah razı olsun. Yardım için yurtdışından da arayanlar oldu. Çok duygulandım. Yardım kampanyasını başlatmadan önce bu parayı toplama fırsatımız olduğunu bilmiyordum. Allah ihtiyaç duyan herkese bu fırsatı nasip etsin’’ dedi.

Ardalı Ailesi, Facebook’ta açtığı “Arda için” sayfasından tedavi için gerekli paranın toplandığını duyurdu. Aile yayımladığı teşekkür mesajında, “Bu akşam itibarıyla Amerika’daki hastanenin bizi kabul etmesi için gerekli olan 455 bin dolarlık kısmı toplanmış bulunmaktadır. Bu kadar kısa sürede toplanması hayallerimizin de ötesindeydi. Sizin desteğiniz bizi daha da umutlandırıp güç verdi’’ ifadesine yer verdi.

"Arda’nın yüzünü güldürelim mi?"

Arda için sosyal medyada da #ardaiçinyardımtopluyoruz hashtag’i (etiketi) altında yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Arda’nın fotoğraflarını ve gerekli paranın toplanması için verilen hesap numarasını paylaşan kullanıcılar, binlerce destek mesajı yağdırdı.

İrem isimli bir Twitter kullanıcısı “Arda’nın yüzünü hep birlikte güldürelim mi?” diye yazarken, bir başka kullanıcı ise “Haydi, az çok demeden gönlümüzden kopanı gönderelim. İnşallah hayata tutunacak Arda” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Ekşi Sözlük üzerinden de “Arda’nın tedavi olup aslan gibi döneceğine yönelik inancım tam. Ha gayret, desteğimizi esirgemeyelim. Haydi Türkiye!” şeklinde destek mesajları paylaşıldı. En anlamlı fotoğraf ise Twitter üzerinden bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bir fabrikada çalışan işçilerin ellerine tuttukları kağıtlara “Arda için” yazdıkları görüldü.