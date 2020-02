Selma KUNAR- Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Seda Öztürk (27) ile kuzeni Gizem Özdemirci (28), 120 saatlik kursa katılıp, işaret dili öğrendikten sonra sosyal medyada açtıkları hesapta her gün öğrendiklerini paylaşıyor. Takipçi sayılarını artıran kuzenler, sosyal medyanın \'engelsiz melekleri\' oldu.

İskenderun\'da oturan Seda Öztürk ile kuzeni Gizem Özdemirci, 120 saatlik kursa katılarak, işaret dili öğrendi. Sosyal paylaşım sitesinde kendilerine hesap oluşturan kuzenler, öğrendiklerini her gün buradan paylaşıyor. Takipçi sayılarını da artıran ikili, bir süre sonra işitme engellilerden gelen isteklere yanıt vermeye başladı. Sosyal medyanın \'engelsiz melekleri\' olan Öztürk ve Özdemirci, evlilik teklifi ve doğum günü kutlaması için videolar hazırladı. Çektikleri \'engelsiz\' kliplerde popüler birçok şarkıyı işaret diline çeviren kuzenler, ünlü sanatçıların da dikkatini çekti. Şarkıcı İzel, \'Sayın Her Şeyi Bilen\' adlı şarkısını işaret diline çeviren kuzenlerin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

\'ÖĞRENDİKLERİMİZİ PAYLAŞTIK\'

Yola çıktıklarında amaçlarının, işitme engellilerle iletişim kurmak olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu Seda Öztürk, işaret dili öğrenme fikrinin kuzeni Gizem Özdemirci\'den geldiğini söyledi. Öztürk, “Çevremizde işitme engelli kimse yoktu; ama eğer bir gün işitme engelli biriyle iletişim kurmamız gerekirse onu anlayabilelim, diye birlikte kursa başladık. Kursun ilk gününden itibaren de öğrendiklerimizi sosyal medya aracılığı ile daha geniş kitlelere iletmek için çabaladık\" dedi.

\'ENGELSİZ KLİPLER ÇEKTİK\'

Ünlü sanatçıların şarkılarını işaret diline çevirerek, sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Seda Öztürk, bunun takipçileri tarafından çok beğenildiğini söyledi. Şarkıları işaret diliyle anlatmalarının amacını \"Ezgileri yakalamak, şarkının sözlerini, şarkılardaki o duyguları onlara hissettirmek istedik\" diye açıklayan Öztürk, “Mimiklerimizle ellerimizle hissettiğimiz tüm duygularla onları buluşturmak istedik. Bu yüzden \'engelsiz\' klipler çektik\" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram\'daki hesaplarının çok ilgi gördüğünü kaydeden Öztürk, “Bu kadarını beklemiyorduk. Bizlerden şarkı çeviri istekleri gelmeye başladı. Doğum günü mesajı içeren videolar istendi. Dizilerin fan sayfaları bizimle iletişime geçip dizi müziklerini çevirmemizi istediler. Hatta bir evlilik teklifinde bile yer aldık. Bu kadar çok insana ulaşmak bizi çok mutlu etti\" diye konuştu.

\'ONLARIN SESİ OLMAK İSTEDİM\'

İşaret dili öğrenmeye karar verdiklerinde birçok ailede işitme engelliler olduğunu düşündüğünü anlatan Gizem Özdemirci ise şunları söyledi:

“Aslında herkesin sandığı gibi çevremizde veya ailemizde işitme engelli kimse yok. Bizim bu dili öğrenmek istememizin nedeni o bireylerle iletişim kurmak. İşitme engelli pek çok insan çevresindeki insanlarla iletişim kurmaya çalışıyor, bu konuda efor sarf ediyor. Bu beni çok etkiliyordu. Onun için kendi kendime \'Biz bu konuda ne yapıyoruz? İşitme engellilerin hayatındaki asıl engel bizlerin işaret dilini bilmiyor olmamız\' diye düşündüm. Bu duyguyla kursa gitmeye karar verdim. Kuzenimle de paylaştım ve birlikte kursa gitmeye karar verdik.\"

İşaret dilini öğrenerek, işitme engellileri daha iyi anlayabileceğini, onlara yardımcı olabileceğini ve arkadaş olabileceğini düşündüğünü belirten Özdemirci, “Onların sesi olacaktık\" dedi.

120 saatlik kurs sonunda işaret dili programını tamamlamanın mümkün olduğunu kaydeden Özdemirci, eğitmen olabilmek içinse 400 saatlik eğitimin gerekli olduğunu söyledi.

\'İŞİTME ENGELLİLERİN ÇABALARI KARŞILIKSIZ KALMAMALI\'

İşaret dilini öğrendikten sonra yeni dostluklar edindiklerini, bu dili öğrenmek isteyenlere öncülük ettiklerini, kendilerini bu alanda geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Özdemirci, “Güzel deneyimlere imza attık; ama en güzeli o bireylerle iletişime geçtiğimizde onların yüzündeki mutluluğu hissetmek\" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 10\'unu işitme engelli bireylerin oluşturduğunu kaydeden Gizem Özdemirci, “Türkiye nüfusunun ise yüzde 12\'sini işitme engelli bireyler oluşturuyor. Engeli nedeniyle iletişim kuramayan onca insan var. Bu durum işitme engellilerin eğitim, sağlık, iş ve sosyalleşmelerini engelliyor. İnsanlar \'Niye işaret dili öğreneyim ki?\' diye düşünebiliyor. Oysa ki engeli nedeniyle insanlarla iletişim kuramayan, bunun için çabalayan onca insan varken, bu çaba karşılıksız kalmamalı\" dedi.



