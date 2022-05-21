Sosyal medyadan ya da WhatsApp'tan tebligat gelirse dikkat!

Eski öğretim görevlisi avukat Cemalettin Gürler, son dönemde sahte tebligat yöntemiyle dolandırıcılık girişimlerinin arttığını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek yargının hiçbir aşamasında hakimlerden, savcılardan, Yargıtay'dan veya mahkemelerden WhatsApp ya da sosyal medya üzerinden tebligat yapılmadığı uyarısında bulundu.

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde ders veren avukat Gürler, gelişen teknolojinin sadece iyi insanlara değil kriminal yapılar ve topluluklara da yeni olanaklar doğurduğunu bildirdi.

Dolandırıcıların yeni gelişen teknolojiden sonuna kadar faydalandığına dikkati çeken Gürler, "Son zamanlarda dolandırıcılar yeni geliştirdikleri yöntemle kadınlar için 'Ayakkabı sipariş ettiniz ancak siparişi iptal ettirdiğiniz için oluşan zararı ödeyin.' erkekler için de 'Masaj salonundan randevu aldınız bu randevuya gelmediğiniz için zarar oluştu, bunu ödeyin.' diyerek sosyal medya üzerinden mesajlar ve dilekçe örnekleri gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Yargıtay logolu tebligatlar

Avukat Gürler, dolandırıcıların gönderdiği evraklarda Yargıtay logosu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fotoğrafı, icra müdürlüğü yazısı, avukat ve uzlaştırmacı imzaları gibi evrakların bulunduğunu, bunla dolandırıcıların insanların kafalarını karıştırmaya çalıştıklarını anlattı.



Vatandaşların, e-Devlet üzerinden evrak sorgulama yapmasını önerisinde bulunan Gürler, şunları paylaştı: "Bu tarz mesaj tebligat ve mahkeme celbi gibi evrak gönderildiği durumunda e-Devlet portalından hakkınızda yapılan iş ve işlemlere bakmalısınız. Çünkü orada hakkınızda hukuki olarak yapılan tüm iş ve işlemler görünmektedir.



Hiçbir aşamada hakimler savcılar, Yargıtay veya tüketici mahkemelerinden WhatsApp veya sosyal medya üzerinden tebligat yapılmaz. Bilinen sosyal medya mecralarından tebligat yapılmaz bunlar resmi evraklardır ve resmi olarak yapılması gerekir. Asla bunlara inanmayın. Bu kişilerle irtibata geçmeyin." (AA)