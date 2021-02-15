Sosyal medyadan "Sonu Özgecan gibi olacak" diyerek bir kadını tehdit eden kişi tutuklandı!

Sosyal medya üzerinden canlı yayında bir kadını tecavüzle ve ölümle tehdit edip "Sonun Özgecan Aslan gibi olacak" diyen Azerbaycan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin (21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B., Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı.

S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B, Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Onu bulup kafasını kestirip göle atacağım"

TikTok üzerinden canlı yayın yapan S.B, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" ifadelerini kullanmıştı.