Sosyal medyadan silah satışına gözaltı

Trabzon’da, sosyal medya hesabı üzerinden ruhsatsız silah sattığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde bir kişinin ruhsatsız silah satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu, şüphelinin sosyal medya hesabından başka bir platforma 3 tabanca eklediğinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş ruhsatsız tüfek, 169 mermi, kabza, iğne ve emniyet tertibatı gibi çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)