Sosyal medyadan polislere 'Geberin' yazan muhtar adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden, \'Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız\' diye paylaşımda bulunduktan sonra gözaltına alınan muhtar Kadir G., adliyeye sevk edildi.

Alanya\'nın Karapınar Mahallesi Muhtarı Kadir G., hastane kavşağında, trafik polislerince kendisine 4 bin TL\'lik cezai işlem uygulandığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundu. Kadir G., sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Arkadaşlar bu akşam polisler hastane kavşağında bana 4 bin lira ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız yazıklar olsun. Doğu\'da geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız\' diye yazdı.

Paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Kadir G.\'yi dün gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Kadir G., bugün adliyeye sevk edildi. Yürürken sağ ayağı aksayan Kadir G., kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine \"Özür dilerim\" dedi.

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