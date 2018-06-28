Sosyal medyadan PKK propagandasına 3 yıl 1 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, sosyal medya hesabından terör örgütleri PKK/KCK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İsmail M., 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık İsmail M. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Sosyal medya hesabının başkası tarafından ele geçirildiğini öne süren İsmail M. \"Terör örgütü propagandası yapmadım. Suçsuzum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık İsmail M.\'yi \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.