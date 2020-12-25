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Sosyal medyadan Orhan Gencebay'a "yalaka" dedi; ceza aldı

25 Aralık 2020 11:02

Sosyal medya paylaşımda Orhan Gencebay için "yalaka" ifadesini kullanan kişi, "hakaret" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık S.S. hakkında şikâyetçi Orhan Gencebay’ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Sanık, alınan ifadesinde yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığını belirterek özür diledi.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram’da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

Sanık S.S.’yi hakaret suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.

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