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Yaşam

Sosyal medyada kadınlara özgü 'pembe taksi'ye tepki

Twitter'da birçok kullanıcı bu fikri cinsiyetçi buldu

12 Şubat 2016 22:38

Sivas'ta dokuz yıllık taksici Gökhan Şimşek'e ait, sadece kadınlara hizmet verecek diye baştan aşağı pembeye boyanan, 20:00'ye kadar çalışacak olan ve bir kadın şoför tarafından kullanılan ''pembe taksi'ye sosyal medyada tepkiler yağdı.

 

 

Pempe taksiye diğer tweet'leri buradan okuyabilirsiniz: 

CNN Türk'ün haberine göre; sadece 08.00 ile 20.00 arasında çalışancak olan araç kadınlara özel olduğu gerekçesiyle lambalarından koltuk kılıflarına, direksiyonundan vites topuzunu kadar pembeye boyandı. Aracı da bir kadın şoför kullanacak. Ama pembe taksi beklenilen aksine bir tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu uygulamayı tasvip etmedi.

Kadına şiddet ve cinsel saldırıların kadınların ''pembe taksi''ye binmesiyle çözülebileceğine inanılması, Twitter'da pek de rağbet görmedi. Birçok kullanıcı bu fikri seksist bulurken, birçok kullanıcı da sorunun pembe taksiyle değil, caydırıcı cezaların getirilmesiyle çözüleceğini söyledi. Daha önce önerilen ''pembe otobüs'' fikri de kabul görmemişti. İşte tepkilerden bazıları;

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