Sosyal medyadan aranan tacizci yakalandı

Ankara'da evine giderken tacize uğrayan ve kendisine yapılan taciz görüntülerini sosyal medyada "Tacizcimi arıyorum' diyerek paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis tacizci yakalandı. Üniversite öğrencisini taciz eden Mustafa M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, üniversite öğrencisinin sosyal medyadaki paylaşımının ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek tacizcinin kimliğine ulaştı.

Ekipler tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde kimliği belirlenen tacizci Mustafa M.yakalandı.

Mustafa M. sorgulanmak üzere emniyete getirildi.