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Yaşam

Sosyal medyadan aranan tacizci yakalandı

Yakalanan tacizci, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

14 Aralık 2017 00:32

Ankara'da evine giderken tacize uğrayan ve  kendisine yapılan taciz görüntülerini sosyal medyada  "Tacizcimi arıyorum' diyerek paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis  tacizci yakalandı.  Üniversite öğrencisini taciz eden Mustafa M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, üniversite öğrencisinin sosyal medyadaki paylaşımının ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek tacizcinin kimliğine ulaştı.

Ekipler tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde kimliği belirlenen tacizci Mustafa M.yakalandı.

Mustafa M. sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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