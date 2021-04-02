Yatak bulamadığı için sosyal medyada 25 gündür isyan eden Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti

İzmir'de akciğer rahatsızlığının tedavisi için 25 gün hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar bu sabah hayatını kaybetti.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir aya yakın bir süredir hastanelerde yatak arayan Özkısırlar'ın durumu giderek ağırlaştı. Geçen çarşamba günü hastaneye kaldırılan Özkısırlar, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yaşadığı süreç boyunca sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösteren Özkısırlar, son olarak "Araya 4747473829 kişiyi sokup hastanede yatak ayarlamaya çalıştık. Sabah başhekim yardımcısı çağırdı. Lütfen şans dua ne varsa gönderin" demişti.

Tele1 kanalına konuşan Özkısırlar ailesi şunları söyledi:

"Bozyaka Araştırma Hastanesi'nde bir doktor vardı. 25 gündür yatak bulamıyordu. Durumu kötüydü. Doktorlar da bunu söyledi. Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı. Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabah da vefat etti. Romatizmal bir hastalığı vardı. Kısa bir süre önce de stent takıldı."

Özkısırlar'ın arkadaşı İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise "3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı’nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi" dedi.

Özkısırlar, Altındağ'da bulunan Kokluca Mezarlığı'na defnedilecek.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen...

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hayatını kaybeden hastamız AÖ. İle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır.

10.03.2021’tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile, yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50 ‘de bulantı kusma, çarpıntı şikâyetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir. Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Ertesi gün genel durumu kötüleşen hasta, Cogan Sendromu+ Pulmoner ödem tanısıyla entübe edilmiş ve hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."