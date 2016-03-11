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Yaşam

Sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Jiyan muhabiri Hayri Tunç tahliye edildi

Tunç, Silivri Cezaevi'nde kalıyordu

11 Mart 2016 16:53

Rabia Çetin

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şubat'ta tutuklanan Jiyan muhabiri Hayri Tunç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmasında tahliye kararı verildi. 

2 Şubat'ta İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada gözaltına alınan Tunç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası yapma' iddiasıyla tutuklandı. Siliviri'de tutuklu bulunan Tunç'un avukatlığını Özgürlükçü Hukuçular Derneği'nden Bülent Çoban ile Ramazan Demir yaparken, Çağlayan Adliyesi'nde bugün görülen duruşmasında tahliye kararı verildi. 

Tunç, Kasım 2015'te de yapılan ev baskınında polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

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