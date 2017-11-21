Sosyal medyadaki nefret kadınları korkutuyor

Uluslararası Af Örgütü'nün yaptırdığı kamuoyu anketine göre, sosyal medya kadın kullanıcılar için hedef gösterildikleri, tehdit edildikleri ya da hakarete maruz kaldıkları bir mecraya dönüştü. Sekiz ülkede yapılan kamuoyu anketine göre, birçok kadın sosyal medya nedeniyle korkuyor ve hatta panik yaşıyor.

Af Örgütü'nün, pazar araştırma şirketi Ipsos-Mori'ye yaptırdığı kamuoyu anketine katılan kadınların dörtte biri en az bir kez sosyal medyada hedef gösterildiklerini beyan etti. Vakaların yaklaşık yarısında nefret içerikli paylaşımların kadın düşmanı ya da seksist olduğu belirtildi.

Af Örgütü uzmanlarından Azmina Dhrodia, sosyal medya şirketlerinin bu sorunu ciddi bir şekilde ele almasını talep etti. Dhrodia, "İnternet üzerinden yapılan hakaretlerin, çok hızlı bir şekilde yayılma gibi bir tehlikesi var. Hakaret içerikli bir Tweet, bir dakika içinde kasten yapılmış bir nefret bombardımanına dönüşebiliyor" dedi.

Sonuç: Fiziksel saldırı ya da uyku bozukluğu

Anket sonuçları, kadınların sosyal medya üzerinden maruz kaldıkları hakaret, hedef gösterilme ve tehditler sonrasında stres, korku ya da panik ataklar yaşadıklarını ortaya koydu.

Ankete katılan kadınların yaklaşık yüzde 60'ı uyku bozuklukları yaşadıklarını belirtti. Kadınların yüzde 40'ından fazlası da fiziksel olarak tehdit altında hissetikleri yönünde görüş bildirdi. Kadınların dörtte biri ise gerçekten de fiziksel ya da cinsel saldırı kurbanı olduklarını aktardı.

Ipsos Mori'nin yaptığı kamuoyu anketi, Danimarka, İtalya, Yeni Zelanda, Polonya, İspanya, İsveç, Büyük Britanya ve ABD'de 500'er kadın ile yapıldı. Ankete katılan kadınlar 18 ile 55 yaşları arasındaydı.

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