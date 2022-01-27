Sosyal medyadaki kaşar tarifine dikkat; “Yoğun karbonhidrat içeren taklit ürün”

Sosyal medyada dolanan, '1 litre sütten 1,5 kilogram kaşar peyniri yapma' videoları, pek çok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Genellikle bunu yapan kişilerce paylaşılan tariflerde, 1 litre süte yaklaşık 300 gram kadar nişasta, az miktarda tereyağı, kaşar peyniri ve tuz eklendiği belirtiliyor. Sonuç olarak da ortaya 'her şeyiyle bir kaşar peyniri çıktığı' iddia ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, burada endişe etmemiz gereken şeyin nişasta olduğunu vurgulayan İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. üyesi Emine Olum, "Nişasta bir karbonhidrat ve kana hızlı karışması sebebiyle kan şekerini artırır. Burada yediğiniz şey proteince ve kalsiyumca zengin olan kaşar peyniri değil, yoğun karbonhidrat içeren taklit bir ürün" dedi.

Normalde 11 kilogram sütten 1 kilogram kaşar peynir üretildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Emine Olum, fabrikalara sütün şu an yaklaşık 5 TL’den verildiğini ve piyasada kilosu 25-30 TL’ye satılan ürünlerin kaşar peynir olamayacağına dikkati çekti.

Taklit ürünler kaşarla sınırlı değil

Günümüzde bu tarz taklit ürünlerin oldukça fazla olduğuna Dr. Öğr. Üyesi Olum, en çok taklit edilen ürünlerin başında balın geldiğini söyledi. Balın sahte veya gerçek olup olmadığını anlamak için ciddi kimyasal analizler yapılması gerektiğine vurgu yapan Emine Olum, "İnsan gözüyle, birtakım fiziksel işlemlerle, evlerde balın sahte veya gerçek olduğunu tespit etmek mümkün değil. Bunun dışında taklit ve tağşiş edilen ürünler arasında çam fıstığı tozu, kırmızı biber, tereyağı, zeytinyağı, kıyma, tulum peyniri, reçel, salam, köfte yer alıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletmelerde maalesef bu tarz ürünlerin taklitleri yapılıyor, maliyetini düşürmek için çeşitli gıdalar ile karıştırılıyor" diyerek sahte ürünler konusunda uyarıda bulundu.