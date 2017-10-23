Sosyal medyadaki fotoğrafları gören bölge müdürü, taşeron işçiyi affetmedi

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı taşeron iş yapan sürücünün, kurum logosu bulunan araçta alkol alıp, kaza yaptığına ilişkin fotoğraflar, sosyal medyada yayımlandı. Bu gelişme üzerine yaşananlardan haberdar olan Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu\'nun devreye girmesiyle sürücü, işten çıkarıldı.

Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren taşeron şirkete ait kamyonet, seyir halindeki bir otomobili sürterek, çizdi. Kaza yapan kamyonette, kurumun logosu ve aracın görevli olduğunu belirten kart görüldü. Kazayla ilgili araştırma sırasında sürücünün, araç içinde alkol aldığı, bunu da kamufle etmek için alkolü pet şişenin içine koyduğu belirlendi. Direksiyonun altında, vitesin hemen yanındaki boşlukta bulunan bardaktan hem alkol alıp hem de yoluna devam eden resmi araç sürücüsü hakkında polis, işlem yaptı. Araç, otoparka çekilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Kazaya ilişkin fotoğrafların, sosyal medyada paylaşılması üzerine konudan haberdar olan Karayolları 2\'nci Bölge Müdürü Uraloğlu, devreye girdi ve aracı alkollü kullanan işçinin işine son verildi. Uraloğlu, ayrıca tüm resmi plakalı araçlar ile görevli kişilerin denetlenmesi talimatını verdi.



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