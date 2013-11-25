'Sosyal medyadaki eleştiriler polis intiharlarını etkiliyor'

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, 2013 yılında 40 polisin intihar ettiğini söyledi. Türkiye’deki polis intiharlarının Avrupa ve ABD ’den daha düşük olduğunu vurgulayan Kılıçlar, sosyal medyadaki eleştirilerin vakaları artırdığını öne sürdü. Kılıçlar "sosyal medyada polisle ilgili hareketlilik arttı. Polis teşkilatında da sosyal medyaya ilginin arttığını düşünüyorum bu yıl. Özellikle intihar olayları sosyal medyada polisle ilgili kurulan forumlarda çok tartışıldı. Orada çok fazla yorum yapıldı. Bunu bilim adamlarımız tartışacak. Ama intihar sayılarını bu konunun olumsuz etkilediğini düşünüyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Onur Bayram'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 'Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik' semineri, Afyonkarahisar’da İkbal Termal Otel’de düzenlendi. Seminerin açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, polis teşkilatında yaşanan intihar olaylarını değerlendirdi. Hızlı şehirleşme ve ekonomik gelişmeler gibi nedenlerin insanın stresle yaşamasını kaçınılmaz hale getirdiğini kaydeden Kılıçlar, polisin fiziki ve ruhsal yıpranmasının yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda toplumda artış gösteren boşanma, intihar gibi psikolojik temelli sorunların yazılı ve görsel basında sürekli gündeme geldiğini vurgulayan Kılıçlar, bu tür yayınların polislik gibi zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmayı gerektiren mesleklerde fiziki ve ruhsal yıpranma riskini yükselttiğini söyledi. Kılıçlar, personelin zaman zaman psikolojik olarak zorlandığını açıkça gördüklerini vurguladı.

'Avrupa ve ABD'de daha fazla'

Emniyet teşkilatının silahlı bir kolluk kuvveti olarak güvenlik hizmeti sunarken, yaşanan zorlukların personelin psikolojisini etkilediğini kaydeden Kılıçlar, Türkiye’deki polis intiharı sayısının Avrupa ülkeleri ve ABD’den daha az olduğunu söyledi. Emniyet teşkilatı olarak ihtiyaçlar doğrultusunda emniyet personeline önleyici ruh sağlığı hizmeti sunmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma birimleri kurduklarını anlatan Kılıçlar, "Araştırmalara göre dünya genelindeki polis teşkilatlarında intihar oranlarına baktığınızda ABD’de yüz binde 18, Avusturya’da yüz binde 32, Almanya’da yüz binde 23. Türkiye’de ise bu oranın 2013 yılı itibariyle yüz binde 15 olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.

'En çok ihtihar 2001 ve 2013'te'

Polis sayısı son 12 yılda 2 kat artmasına rağmen intihar oranlarının azaldığına değinen Kılıçlar, şunları kaydetti:

"2001 yılından rakamları ele alırsak, intiharlarda azalma var. 2001 yılında 41 personelimiz intihar etti. Bunun orantısal ifadesi yüz binde 23,76. Bu biraz yüksek bir oran. 2002 ve 2003 yıllarında intihar oranı yüz binde 12-13’lere düştü. 2005’te yüz binde 9’a düşmüş. Yılda ortalama 20-25 personelimiz intihar ediyor. 2013 yılına gelindiğinde bu sayı bizi de çok üzecek şekilde 40’a çıktı. 2013’te maalesef 40 personelimiz intihar etti. Geçen yıl 24, 2011’de 29 personelimiz intihar etti. 2013’te oransal olarak yüz binde 16 civarında. Bu yılı ve 2001 yılındaki yüksek oranı çıkartırsak aşağı yukarı bizim polis teşkilatının intihar oranı yüz binde 10 civarında. Diğer ülkelere baktığımızda düşük bir oran."

'Sosyal medyadaki eleştiriler olumsuz etkiliyo'

Sosyal medyadaki olumsuz yorum ve tartışmaların 2013’te polis intiharlarını artırmış olabileceğini savunan Kılıçlar, "İntihar sayısındaki artışla ilgili ne olduğuyla ilgili belirgin bir şey yok. Ülkemizde Allah’a şükür bir ekonomik kriz yok. Terörle ilgili çözüm süreciyle ilgili polis teşkilatı açısından iyi bir dönem yaşanıyor diyebiliriz. En azından biz bu sene hiç terör yüzünden şehit olmuş polisimizin cenazesine gitmedik. Kendi kanaatim, ’Bu yıl farklı olarak ne oldu derseniz’ sosyal medyada polisle ilgili hareketlilik arttı. Polis teşkilatında da sosyal medyaya ilginin arttığını düşünüyorum bu yıl. Özellikle intihar olayları sosyal medyada polisle ilgili kurulan forumlarda çok tartışıldı. Orada çok fazla yorum yapıldı. Bunu bilim adamlarımız tartışacak. Ama intihar sayılarını bu konunun olumsuz etkilediğini düşünüyorum" diye konuştu.