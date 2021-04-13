Sosyal medyadaki '12 Nisan' paylaşımlarına gözaltı: Bir çocuk serbest kaldı, diğerinin Covid-19 olduğu belirlendi

Sosyal medyada "12 Nisan" etiketiyle, sosyal medyada kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini, mizah adı altında teşvik eden paylaşımlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tespit edildi. 18 yaşından küçük olan bir şüpheli gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğerinin Covid-19 tanısından dolayı gözaltı işleminin yapılamadığı belirtildi.

Sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların büyük tepkisine yol açan ve #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Siber Polisi, #12Nisan etiketi kullanarak olumsuz paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden G.H.'nin Sarıyer'de ikamet ettiği belirlendi. Adresinde gözaltına alınan şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Tepki çeken paylaşımlarda bulunan diğer bir şüphelinin adresine giden ekipler, gözaltı işlemi yapılacak kişinin Covid-19'a yakalandığı bilgisine ulaştı. Karantinada olduğu anlaşılan şüpheliye gözaltı işlemi yapılamadığı öğrenildi.

Yaşı küçük şüpheli serbest bırakıldı

Emniyete götürülen G.H. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan şüphelinin, paylaşımı "şaka amaçlı" yaptığını söylediği ve serbest kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, paylaşımları başlatan isimlerin belirlenerek yakalanması için araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamda sosyal medya ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüttüklerini hatırlatarak, “12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır” ifadesini kullanmıştı.