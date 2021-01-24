Sosyal medyada viral olan Sander'ın yün eldivenlerinin anlamı: Beş ihtimal

"Sanat yönetmenlerine, stilistlere, sahne amirlerine vah ki ne vah. Joe Biden’ın yemin töreninin semiyotik çerçevesini planlamaya –Kamala Harris’in asalet moru kıyafetinin tam hangi ton olacağından (baştan savma kapak fotoğrafınla kahrol Vogue!), Jill Biden’ın okyanus mavisi kıyafetinin New Yorklu pek de büyük olmayan bir markadan seçilmesine (pandemide küçük işletmeleri destekliyoruz!), Lady Gaga’nın altın güvercin broşunun koskocaman ağırlığına (“Açlık Oyunları”na eğlenceli bir gönderme!)– epey çaba, ince zevk, strateji ve para katılmış belli ki.

Ancak, hepsi gitti mi çöpe! Çünkü bu birbiriyle pek latif uyumlu maskeler denizinde Bernie Sanders’ın eski püskü yün eldivenleri hepsini gölgede bırakarak, bu tarihsel ânın en çok konuşulan, neşe dağıtan ve yeni bağlamlara oturtulan görsel mesajı haline geldi, hem de anında. Peki biz bundan ne sonuç çıkarmalıyız?

Neden milyonlarca insan, Bernie’nin yün eldivenlerinin konuştuğu her ne dil idiyse, onunla bağ kuruverdi? Pandemi hezeyanı mıydı bu –hepimiz kendi toplumsal yalıtılmışlığımızı törendeki en yalıtılmış kişiye mi yansıtıyorduk? Yoksa cinsiyetçilik ve ırkçılık mıydı bu, Bernie Bros diye bilinen Sanders yanlısı genç erkekler, önlerindeki engelleri tuzla buz eden kadınların moda tercihleriyle ifade ettikleri isyânkar mesajları bir kez daha mı göremiyor, anlayamıyordu? Veyahut, ben tam da bu kelimeleri yazarken mesaj atan bir arkadaşımın dediği gibi, “tüm dünyanın gizli arzusu aslında Bernie’nin başkanımız olması” mıydı?

Neydi tüm bunların yün eldivenin ideolojik anlamı?"

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