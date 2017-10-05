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Dünya

Sosyal medyada video yayınlayan 22 kişi gözaltına alındı

"Gözaltına alınanların halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü"

05 Ekim 2017 07:42

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar aracılığıyla halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü. 

Suudi Arabistan yönetiminin, "kamuoyunu tahrik etmek" ve "hukuki düzenin yasakladığı fiilleri işlemeye teşvik etmek" suçlamasıyla biri Katarlı 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Devlet Güvenlik Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Söz konusu şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar ile doğrudan ya da dolaylı olarak halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Haberde videoların içerikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

 

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