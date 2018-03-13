T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

Uber sürücülerine yönelik saldırılar ve taksicilerin uygulamaya erişimin engellenmesi için açtıkları dava sosyal medyada geniş yankı buldu

13 Mart 2018 02:25

Akıllı telefon üzerinden araç çağırma sistemi Uber, son yıllarda tüm dünyada ulaşımda yeni bir akım haline geldi. Özellikle uzun mesafelerde taksilere göre fiyat ve esneklik açısından daha avantajlı görülen Uber Türkiye'de de giderek yaygınlaştı.

Ancak bu durumdan memnun olmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası uygulamaya tepki göstererek Uber'e dava açtı. Davanın ikinci duruşması Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı.

İstanbul'da ayrıca hafta sonu bir Uber sürücüsü taksicilerin silahlı saldırısına uğradı. Diğer bazı sürücülerin de taksiciler tarafından müşteriymiş gibi aranarak çağrıldıkları yerde darp edildikleri öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, olayların ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Haberde ''izin belgesindeki faaliyet alanı dışında yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımların artırılmasını'' öngören bu tasarı yasalaştığında Uber araçlarının yasaklanabileceği iddia edildi.

Gelişmelere tepki gösterenler sosyal medyada #uberedokunma etiketiyle bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, taksilerin yeterince özeleştiri yapmadığını savundu:

Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açtıkları davanın ikinci duruşması sonrası açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Uber sürücülerine yönelik sert ifadeleri de sosyal medyada yankı buldu. Mahkemenin, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemesinin ardından adliye önünde konuşan Aksu‘nun ‘‘…Bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar'' ifadelerine de Twitter kullanıcıları tepki gösterdi:

Öte yandan taksicilerin tamamının söz konusu tepkileri hak etmediğini savunanlar da var:

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye UberUberUber TürkiyeTaksiciler Esnaf OdasıPazartesiAdliyesiBakanlığıTaksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UberAksuTwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24