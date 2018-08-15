Sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, DHKPC, TİKKO ve TKP/ML terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla üniversite öğrencisi S.Ö.ve mobilya işçisi A.A\'yı gözaltına aldı. Sosyal medya üzerinden DHKPC, TİKKO, TKP/ML propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şüphelilerden A.A. tutuklandı, S.Ö ise adli kontrol kararıyla salıverdi.