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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi Y

22 Aralık 2017 18:43

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi Y.C. (24), gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 17.30 sıralarında yapılan asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen üniversite öğrencisi Y.C.\'nin kimlik sorgulaması yapıldı. Kimlik sorgulamasında, Y.C. hakkında, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandası yapmak suçundan Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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