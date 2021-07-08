Sosyal medyada tepki yağmıştı; Gaziantep Valiliği'nden "Yetim Gülerse Dünya Güler" açıklaması

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) söz konusu projeyle ilgili yayımladığı haberinde paylaşılan çocuk odası görseli tartışma yaratmıştı. Duvarda "Yetim Gülerse Dünya Güler" yazmasına sosyal medyada tepki yağmıştı. Gaziantep Valiliği tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, fotoğrafın sergi alanı olduğunu belirtti.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Ulusal bir haber ajansı tarafından İlimiz Araban İlçe Kaymakamlığınca hayata geçirilen 'Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi' kapsamında 8 Temmuz 2021 tarihinde '350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi' başlığıyla bir haber çalışması yapılmış ve haberde bazı fotoğraflara yer verilmiştir. Haberin sosyal medya mecralarında yayılmasının ardından bu fotoğraflarda yer alan görüntülerle ilgili yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bazı sosyal medya paylaşımları yapılması ve yanlış bir algı oluşması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile Araban Kaymakamlığımız tarafından 125 genç ve çocuk odası 350 öksüz, yetim, şehit ailesinden ve dezavantajlı çocuğa (bazı odalar 2-3 kişiliktir) tahsis edilerek kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında destek veren hayırseverlerin, yaptıkları bağışlarla gençlerimize nasıl bir genç odası hazırlandığını görmelerinin sağlanması ve gençlerimizin rencide edilmemesi amacıyla Kaymakamlık girişimleri ile örnek odanın sergilendiği bir alan oluşturulmuştur.

Haberle birlikte verilen ana fotoğraf, Kaymakamlık projelerinin ve örnek odaların sergilendiği açılış programından çekilmiştir ve fotoğraflarda yer alan genç odası, proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen genç odalarının birer örneklerinin sergilendiği alana aittir. Dolayısı ile fotoğraflar gençlerin yaşadığı evlerin değil sergi alanının fotoğrafları olduğu için duvarda yazılan yazı proje tanımlaması yapmak amacıyla yazılmış ve duvarda bulunan kamera ise alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiştir."

TIKLAYIN- Kaymakamlığın yetim çocuklar için yaptığı özel odaların duvarına “Yetim gülerse dünya güler” yazılmasına sosyal medyada tepki yağdı