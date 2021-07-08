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Kaymakamlığın yetim çocuklar için yaptığı özel odaların duvarına “Yetim gülerse dünya güler” yazılmasına sosyal medyada tepki yağdı

08 Temmuz 2021 11:25

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Kaymakamlığın yetim çocuklar için yaptığı özel odaların duvarına “Yetim gülerse dünya güler” yazılmasına sosyal medyada tepki yağdı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları yaşamını yitiren çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. DHA’da söz konusu projeye ilişkin yapılan haberde çocuklar için kurulan odaların fotoğrafları paylaşıldı. Örnek gösterilen bir odanın duvarına “Yetim gülerse dünya güler” yazılması dikkati çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı duvara “yetim” kelimesinin yazılmasına tepki gösterdi.

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İşte o tepkilerden bazıları:

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