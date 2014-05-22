Sosyal medyada tepki gören ilana açıklama geldi

Sosyal medyada büyük tepki gören bir mücevher firmasına ait ilana açıklama geldi. Altınçizgi firması, “Maden kazıp kendileri mi çıkarsınlar?” sloganıyla verilen ilana yönelik gelen tepkilere cevap vererek açıklamada, “4 yıl önce yapılan bir çalışmamızın bugün Soma trajedisi ile yeniden gündeme gelmesi çok üzücü bir hadisedir” denildi.

Twitter’da tepki gören Altınçizgi firmasına ait bir ilana cevap geldi.

Yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde tepki gören ilanın 2010 yılına ait olduğu belirtildi. İlan’ın Soma faciasının ardından yeni bir ilanmış gibi gündeme getirilmesinin çok üzücü bir durum olduğu vurgulanarak şu açıklama yapıldı:

"Değerli Türk halkına,

Öncelikle Soma'daki faciada hayatını kaybetmiş değerli maden işçilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dileriz.



Soma trajedisinin halkımız üzerinde yarattığı haklı duyarlılıkla yıllar önce yaptığımız bir iletişim çalışmasına tepki gösterilmesini kesinlikle anlıyoruz. Yalnızca şunun bilinmesini isteriz ki, söz konusu çalışmayı 2010 yılında gerçekleştirmiştik.



Soma faciası yaşandığı anda Türk halkı ile aynı duyarlılığı göstererek kendi hesaplarımızdan çalışmayı kaldırdık. Ancak tüm internetten kaldırma gücümüz maalesef yok.



Altınçizgi olarak tekrar etmekte fayda görüyoruz. Bu çalışma 2010 yılında yapıldı ve her iletişim çalışmasında olduğu gibi birkaç ay içinde ömrünü tamamladı. 4 yıl önce yapılan bir çalışmamızın bugün Soma trajedisi ile yeniden gündeme gelmesi çok üzücü bir hadisedir.



İnsan hayatının her şeyin önünde geldiğinin bilincinde olan bir şirket olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi bir borç biliriz."

Twitter'daki tepkilerden bazıları

Sosyal medyada Altınçizgi firmasına gelen tepkilerden bazıları şöyle: