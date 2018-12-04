Sosyal medyada tepki çeken görüntülere suç duyurusu

Ankara Barosu, yavru domuza işkence yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şükrü Y. hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Ankara\'da yaşadığı belirlenen Şükrü Y., yakaladığı yavru domuzu defalarca bıçakladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin artması üzerine harekete geçen Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Şükrü Y.\'nin, \'Hayvanları Koruma Kanunu\'na muhalefetten cezalandırılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

\"Şüpheli Şükrü Y. yavru bir domuzu defalarca bıçaklarken kendisini kayıt altına almış ve bu görüntüleri sukru_1994 kullanıcı isimli instagram hesabından paylaşmıştır. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkiye yol açmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 1\'inci maddesinde Kanun’un amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak olarak tanımlanmış, 4\'üncü maddesinde; bütün hayvanların eşit doğduğu ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahip oldukları belirtilmiş, 6\'ncı maddesinde; sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış, 14\'üncü maddesinde; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaklanmış, 28\'inci maddesinde; 14\'üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Şüphelinin kendi instagram hesabından paylaştığı video izlendiğinde; şüpheli tarafından savunmasız ve zararsız bir hayvana karşı canavarca hislerle birden çok bıçak darbesi vurulduğu görülecektir. Ayrıca şüpheli bu eylemini kayıt altına alarak ve sosyal medyada paylaşarak adeta vahşetinden övünç duymuş, eylemini herkesin gözleri önüne sermiştir. Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, yavru bir domuza işkence ederek, birden çok bıçak darbesiyle ölümüne neden olmuştur. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılması için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.\"

Görüntü Dökümü

-Sosyal medyadan paylaşılan domuza işkence görüntüsü

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)