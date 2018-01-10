T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyada tepki çeken doktora tezi: İşe alımlarda 'burçlar' göz önüne alınmalıdır!

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan tez eleştiri konusu oldu

10 Ocak 2018 01:41

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Dr. Adeviye Erdoğan’ın Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında hazırladığı doktora tezi, insan kaynakları yönetiminde burçların da dikkate alınmasını savunması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

“İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi” başlıklı tezin sonuç bölümünde “Araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” değerlendirmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nce onaylanan doktora tezinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız...

ETİKETLER

Adeviye Erdoğanİnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım Burçlara yönelik tutumun ölçülmesiÖmer Kürşad Tüfekcisüleyman demirel üniversitesitezskandal doktora tezieleştiriburçlarburç
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-01-10T01:41:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-tepki-ceken-doktora-tezi-ise-alimlarda-burclar-goz-onune-alinmalidir,531756","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-tepki-ceken-doktora-tezi-ise-alimlarda-burclar-goz-onune-alinmalidir,531756"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24