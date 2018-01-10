Sosyal medyada tepki çeken doktora tezi: İşe alımlarda 'burçlar' göz önüne alınmalıdır!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Dr. Adeviye Erdoğan’ın Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında hazırladığı doktora tezi, insan kaynakları yönetiminde burçların da dikkate alınmasını savunması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

“İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi” başlıklı tezin sonuç bölümünde “Araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” değerlendirmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nce onaylanan doktora tezinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız...