Twitter'da garip bir tartışma: Tavuk döner yediğim olur musun

Twitter'da bir kullanıcının tavuk dönerle ilgili attığı tweet sonucu “tavuk döner”, saatler içinde Twitter'da "trending topic" (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Twitter’da @cerentheirish adlı kullanıcının attığı tweet şu şekilde:
"Gelir düzeyiniz bir ilişki yaşamaya müsait değilse o işlere hiç kalkışmayın. O da eksik olsun. Kimse sizinle tavuk döner yemek zorunda değil"
Bu tweet sonrası tavuk döneri savunan veya yeren kullanıcılar sosyal medyada yoğun bir tartışmaya girişirken, @cerentheirish adlı kullanıcı da gelen tepkiler sonucu hesabını kapattı.
Ünlü isimlerin konuyla ilgili paylaşımlarından bazıları da şu şekilde:
@erhangi_biri: keser döner sap döner tavuk döner et döner..
@mehmetaligumuss: Arkamdaki kız arkadaşına 'Tavuk döner yiyen varoş kızların olmadığı bir yere gidelim' dedi. Şaka değil. Taymlayn gibi hayat.
@P1ROZAC: Aşkım tavuk döner sever misin kanka?
@hayayemcem: Tavuk döner yoksa et döner yesinler
@10uncukoyluu: Afedersiniz bana tavuk döner yemeyi bile teklif ettiler.
@alicansinsbeybi: Şöyle böyle kızlar için tavuk döner yiyen kızları üzmeyin.
@SoulAtlas: yalnız sevdiğini tavuk döner yemeye götüren adam da ağır öküzdür. oldu olacak evden ekmek arası yap getir ;(
@e_akkaya: ya sen midpointlik kızmısın da seni midpoint'e götüreyim, 5 liralık yarım tavuk döner + ayran neyine yetmiyor
@Kesinizmirliiah: Sen hayatında hiç Hatay usulü tavuk döner yedin mi burjuva kız?
@superbtackle: en son tavuk döner yediğimde rahşan ecevit affı çıkmamıştı
@sonteslevi: birlikte tavuk döner yediğim olur musun asfhk
@Ezoksk: Kimse bizim tavuk döner sevgimizi test etmeye kalkmasın
@NaferErmis: Tavuk döner 15 dakikalığına meşhur oldu. Andy Warhol yine haklı çıktı, kahretsin.
@kursetthoca: İrlandalı bir tapınak şövalyesinin ülkemizi karıştırmak için başlattığı tavuk döner tartışmasından uzak kalmayı tercih ediyorum.
@burcfaktoru: Ben seni değil,benimle tavuk döner yeme ihtimalini sevdim asdfdss