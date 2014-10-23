Twitter'da garip bir tartışma: Tavuk döner yediğim olur musun

Twitter'da bir kullanıcının tavuk dönerle ilgili attığı tweet sonucu “tavuk döner”, saatler içinde Twitter'da "trending topic" (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

Twitter’da @cerentheirish adlı kullanıcının attığı tweet şu şekilde:

"Gelir düzeyiniz bir ilişki yaşamaya müsait değilse o işlere hiç kalkışmayın. O da eksik olsun. Kimse sizinle tavuk döner yemek zorunda değil"

Bu tweet sonrası tavuk döneri savunan veya yeren kullanıcılar sosyal medyada yoğun bir tartışmaya girişirken, @cerentheirish adlı kullanıcı da gelen tepkiler sonucu hesabını kapattı.

Ünlü isimlerin konuyla ilgili paylaşımlarından bazıları da şu şekilde:

@erhangi_biri: keser döner sap döner tavuk döner et döner..

‏@mehmetaligumuss: Arkamdaki kız arkadaşına 'Tavuk döner yiyen varoş kızların olmadığı bir yere gidelim' dedi. Şaka değil. Taymlayn gibi hayat.

@P1ROZAC: Aşkım tavuk döner sever misin kanka?

@hayayemcem: Tavuk döner yoksa et döner yesinler

@10uncukoyluu: Afedersiniz bana tavuk döner yemeyi bile teklif ettiler.

@alicansinsbeybi: Şöyle böyle kızlar için tavuk döner yiyen kızları üzmeyin.

‏@SoulAtlas: yalnız sevdiğini tavuk döner yemeye götüren adam da ağır öküzdür. oldu olacak evden ekmek arası yap getir ;(

‏@e_akkaya: ya sen midpointlik kızmısın da seni midpoint'e götüreyim, 5 liralık yarım tavuk döner + ayran neyine yetmiyor

@Kesinizmirliiah: Sen hayatında hiç Hatay usulü tavuk döner yedin mi burjuva kız?

@superbtackle: en son tavuk döner yediğimde rahşan ecevit affı çıkmamıştı

@sonteslevi: birlikte tavuk döner yediğim olur musun asfhk

‏@Ezoksk: Kimse bizim tavuk döner sevgimizi test etmeye kalkmasın

@NaferErmis: Tavuk döner 15 dakikalığına meşhur oldu. Andy Warhol yine haklı çıktı, kahretsin.

@kursetthoca: İrlandalı bir tapınak şövalyesinin ülkemizi karıştırmak için başlattığı tavuk döner tartışmasından uzak kalmayı tercih ediyorum.

@burcfaktoru: Ben seni değil,benimle tavuk döner yeme ihtimalini sevdim asdfdss