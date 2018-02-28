Sosyal medyada tacizcisi, Kozan'da yakalandı

Yaşar KORKSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- HATAY\'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay M.\'yi sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen 44 yaşında Erdoğan K., Adana\'nın Kozan ilçesinde yakalandı.

Adana\'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay\'ı merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay M., iddiaya göre iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. İki hafta sonra Erdoğan K. ve Gülay M., ilişkilerini bitirdi. Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmayan Erdoğan K., sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başladı. Gülay M.\'nin şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar neticesinde Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana\'nın Kozan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.