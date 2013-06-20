T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sosyal medyada suç işlememek için nelere dikkat etmeli?

Hükümet twitter, facebook gibi sosyal ağlar başta olmak üzere sosyal medya konusunda yasal yaptırımlar getirmeye hazırlanırken, bu alandaki suç tanımları da farklılık gösteriyor.

20 Haziran 2013 17:42

Hukukçular sosyal medyada suç tanımının tartışmalı olduğunu belirttiler ve yasal düzenleme yapılsa daha internet ortamının yüzde 100 denetlenmesinin mümkün olmadığını vurguladılar. Sosyal medya üzerinden suç işlendiğini saptayarak ispatlamak ve ceza yaptırımı uygulamak zor bir süreci de beraberinde getiriyor. Türkiye’de bugün için sosyal medya ve internet üzerindeki suç tanımları ile yaptırımlar, şu şekilde sıralanıyor:

Suçun ispatı zor

İnternet ortamında ve sosyal ağlar aracılığı ile yazılanların kime ait olduğunu yüzde yüz ispat etmek çok zordur. İnternet ortamında oluşturulan bir içerik, hakaret ve suça, isyana veya şiddete teşvik gibi yasal tanımlara girmiyorsa, suç sayılamaz. Nefret söylemi de şiddet  bağı varsa ceza konusu olabilir.

Hakeret değil, ağır eleştiri

Ağır eleştiriler bile savcı ya da hakim taktirine göre, takipsizlik ya da beraat ile sonuçlanabilir. Muhalif içerikte olan bir yorum suç teşkil etmez. Özellikle siyasetçiler arasında yaşanan, Asliye Hukuk Mahkemelerinde tazminat davalarına konu olan ve beraat ile sonuçlanan çok sayıda ağır eleştiri davası vardır.

Twitter IP numaranızı vermez

Twitter gibi Türkiye’de temsilciliği olmayan şirketler, Türk makamlarına IP numarası vermiyor. Teknik yollarla bulunan IP numarasının o kişiye ait olduğu saptansa dahi, soruşturmaya konu mesajın atıldığı dakikada orada birden fazla kişi varsa, kesin suçlama yapılamıor. Sahte hesaplar dolayısıyla sosyal paylaşım hesabının, gerçekten o kişiye ait olup olmadığı da ispatlanmak zorunda…

Retweet de suç sayılır

Halkı isyana teşvik eden bir twiti retweet etmek de, suçlamaya konu olabilmektedir. Bu biçimdeki bir twiti hiçbir yorum eklemeden aynen retweet eden kişinin o twitin içeriğine katıldığı anlamı çıkar ve bu da suç soruşturmasına konu olabilir.

ETİKETLER

sosyal medyafacebooktwittersuçtwittweetpostiletireblogblog

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24