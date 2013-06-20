Sosyal medyada suç işlememek için nelere dikkat etmeli?

Hukukçular sosyal medyada suç tanımının tartışmalı olduğunu belirttiler ve yasal düzenleme yapılsa daha internet ortamının yüzde 100 denetlenmesinin mümkün olmadığını vurguladılar. Sosyal medya üzerinden suç işlendiğini saptayarak ispatlamak ve ceza yaptırımı uygulamak zor bir süreci de beraberinde getiriyor. Türkiye’de bugün için sosyal medya ve internet üzerindeki suç tanımları ile yaptırımlar, şu şekilde sıralanıyor:

Suçun ispatı zor

İnternet ortamında ve sosyal ağlar aracılığı ile yazılanların kime ait olduğunu yüzde yüz ispat etmek çok zordur. İnternet ortamında oluşturulan bir içerik, hakaret ve suça, isyana veya şiddete teşvik gibi yasal tanımlara girmiyorsa, suç sayılamaz. Nefret söylemi de şiddet bağı varsa ceza konusu olabilir.

Hakeret değil, ağır eleştiri

Ağır eleştiriler bile savcı ya da hakim taktirine göre, takipsizlik ya da beraat ile sonuçlanabilir. Muhalif içerikte olan bir yorum suç teşkil etmez. Özellikle siyasetçiler arasında yaşanan, Asliye Hukuk Mahkemelerinde tazminat davalarına konu olan ve beraat ile sonuçlanan çok sayıda ağır eleştiri davası vardır.

Twitter IP numaranızı vermez

Twitter gibi Türkiye’de temsilciliği olmayan şirketler, Türk makamlarına IP numarası vermiyor. Teknik yollarla bulunan IP numarasının o kişiye ait olduğu saptansa dahi, soruşturmaya konu mesajın atıldığı dakikada orada birden fazla kişi varsa, kesin suçlama yapılamıor. Sahte hesaplar dolayısıyla sosyal paylaşım hesabının, gerçekten o kişiye ait olup olmadığı da ispatlanmak zorunda…

Retweet de suç sayılır

Halkı isyana teşvik eden bir twiti retweet etmek de, suçlamaya konu olabilmektedir. Bu biçimdeki bir twiti hiçbir yorum eklemeden aynen retweet eden kişinin o twitin içeriğine katıldığı anlamı çıkar ve bu da suç soruşturmasına konu olabilir.