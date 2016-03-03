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Bilim / Teknoloji

Sosyal medyada sahte hesaplar 'suç sayılacak'

"Twitter gibi sosyal medya şirketleri, internette kadınlara yönelik tacizlere karşı mücadele için savcıları eğitecek"

03 Mart 2016 09:25

İngiltere'de önerilen yeni tasarıya göre sosyal medyada intikam ve taciz amaçlı açılan sahte hesaplar suç sayılabilecek ve hesapları açanlar yargılanabilecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Kraliyet Savcılık Teşkilatı (CPS) Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sahte hesap açıp başkalarını rahatsız eden, küçük düşüren, taciz eden ve haklarında yalan söyleyenlere karşı savcılara nasıl cezai yaptırımlar uygulanabileceğine ilişkin önerge yayımladı.

The Daily Telegraph gazetesindeki habere göre taslak yönetmelik, bu hesapları açmayı suç sayıyor ve hesap sahiplerine yargı yolunu açıyor.

Gazeteye konuşan Savcı Alison Saunders, "Bu kişiler, sahte hesap kullanınca ve sahte isimle internet sayfaları açınca izlenemeyeceklerini düşünüyor ama durum öyle değil. Failler internette ayak izlerini bırakmış oluyor" dedi.

Kraliyet Savcılığı Teşkilatı sözcüsü yönetmelikle ilgili "Örneğin, bir mağdurun ismiyle sahte hesap açılır hakkında yalan yanlış bilgiler paylaşılıp itibarına zarar verilir ve küçük düşürülürse bu ceza gerektiren bir suç olacak" diye konuştu.

 

"Kadınlara şiddet için araç"

 

Guardian gazetesindeki ilgili haberde de internette faaliyet gösteren Twitter gibi sosyal medya şirketlerinin, İngiltere ve Galler'de internette kadınlara yönelik tacizlere karşı mücadele için savcıları eğiteceği yazıyor.

CPS Başkanı Jenny Hopkins, Guardian gazetesine açıklamasında "Sosyal medya, kadınlara karşı şiddet için giderek daha sık kullanılan bir araç haline geliyor. Twitter'ın gelecek aylarda avukatlarımızı eğitecek olması gerçekten olumlu bir gelişme" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2015 verilerine göre Avrupa Birliği genelinde siber şiddete uğrayan 15 yaş ve üstü kadınların sayısı 32 milyon.

Altı hafta boyunca kamu oyunda görüşülecek olan taslak metnin yılsonuna doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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