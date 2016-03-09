Sosyal medyada 'Resmileşti Dikkat' uyarısına kanmayın

Sosyal medyada 'Resmileşti dikkat' başlığıyla paylaşılan metnin, hesapların çalınması halinde sosyal medyada başkaları tarafından işlenecek herhangi bir suçun cezasını önleyici mahiyette olmadığını vurgulayan uzmanlar, sıklıkla görülmeye başlanan benzer metinlerin vatandaşları endişeye sevk edebildiğine de dikkati çekti.

NTV'nin haberine göre, Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, açıklamada, vatandaşların sosyal medyada benzer mesajlarla karşılaştığını belirterek, "Vatandaşlar 'benim başıma da bu tür şeyler gelmesin' kaygısıyla en basit yol olarak bu tür metinleri tercih ediyor. Tabii ki bu tamamen asparagas, hiçbir geçerliliği olmayan ve ileride de öne sürüldüğü vakit hiçbir anlam ifade etmeyen paylaşımlardır" dedi.



"Kullanıcılar kendini güvence altına almak için paylaşıyor"



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise manipülasyon ve dezenformasyona açık bir alan olan sosyal medyada paylaşılan birçok unsurun gerçekliğini araştırmadan kabul edilerek paylaşıldığını anlattı.

Son dönemde “Resmileşti Dikkat” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan içeriklerin hiçbir geçerliliğinin olmadığını vurgulayan Kırık, "Bir hesap üçüncü şahısların eline geçtikten sonra doğrudan Facebook ile iletişime geçilmelidir. Zaten IP adreslerinden bu paylaşımların kim ya da kimler tarafından rahatlıkla tespit edilmesi mümkündür. Bu nedenle kullanıcıların bu içeriği paylaşmasının herhangi bir anlamı ya da geçerliliği bulunmamaktadır" diye konuştu.