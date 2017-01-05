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Sosyal medyada Reina saldırısına sevinenlere soruşturma

Şu ana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenildi

05 Ocak 2017 17:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Şu ana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi. 

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, yılbaşının ilk saatlerinde Ortaköy'de düzenlenen Reina saldırısının niteliği açısından önceki terör eylemlerinden farklı olduğunu belirtmiş, sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunanlara, kin ve düşmanlığa sevk edenlere izin verilmeyeceğini, Türkiye'nin 'Dingo'nun ahırı' olmadığını söylemişti.





 

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