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Başbakan Yardımcısı açıkladı; Reina saldırganının uyruğu belli oldu

"Saldırganın yurt dışına kaçma ihtimalini yok saymıyoruz"

05 Ocak 2017 15:43

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak “Saldırgan muhtemelen bir Uygur" açıklamasını yaptı. Kaynak, “Saldırganın yurtdışına kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber, daha çok yurtiçindeki operasyonlardan netice alınması muhtemel” diye konuştu.

A Haber'de konuşan Veysi Kaynak'ın açıklamaları şöyle:

"Ortaköy'deki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Modern Türkiyeyi bilen ve yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen yabancı turistlerimiz maalesef hayatını kaybetti. Olayı incelediğinizde planın üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Teröristin kimliği güvenlik güçlerince belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette. Bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık havalimanlarında yoğun güvenlik önlemlerini aldık. Özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün. Bu ihtimalin hepsi araştırılıyor. Ama fiilen eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar. Tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır. Terörist muhtemelen bir Uygur. Saldırganın yurtdışına kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber, daha çok yurtiçindeki operasyonlardan netice alınması muhtemel”

 

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