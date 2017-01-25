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Sosyal medyada referandum kampanyası; kim 'evet'çi, kim 'hayır'cı?

Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Evet” kampanyasına karşı cevaplar geldi

25 Ocak 2017 18:20

Türkiye'de referandum öncesi ünlü isimler, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişiklikleri konusunda ikiye bölündü.

Ünlüler, sosyal medyada "Evet" ya da "Hayır" yönünde tercihlerini takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Meltem Cumbul, Twitter hesabında "Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR" ifadesini kullandı.

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sosyal medyakampanyareferandumkim evetçikim hayırcıRıdvan Dilmen
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