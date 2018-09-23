Sosyal medyada polise ‘Geberin' diye yazan muhtara gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden ve “Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız” diye paylaşımda bulunan muhtar Kadir G., gözaltına alındı.

Alanya’nın Karapınar Mahallesi Muhtarı Kadir G., hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine 4 bin TL cezai işlem uygulandığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Arkadaşlar bu akşam polisler hastane kavşağında bana 4 bin lira ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız yazıklar olsun. Doğu’da geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız” diye yazdı.

Paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtar Kadir G.’yi gözaltına aldı. Kadir G.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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