T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyada polise ‘Geberin' diye yazan muhtara gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden ve “Geberin, üzülürsem namerdim

23 Eylül 2018 22:35

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden ve “Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız” diye paylaşımda bulunan muhtar Kadir G., gözaltına alındı.
Alanya’nın Karapınar Mahallesi Muhtarı Kadir G., hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine 4 bin TL cezai işlem uygulandığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Arkadaşlar bu akşam polisler hastane kavşağında bana 4 bin lira ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız yazıklar olsun. Doğu’da geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız” diye yazdı.
Paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtar Kadir G.’yi gözaltına aldı. Kadir G.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYAnın AlanyaKadirAlanyanın Karapınar Mahallesi Muhtarı KadirTLSosyalBenDururkenTürkDoğudaGeberinPaylaşımın ardındanAlanyaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24