Sosyal medyada paylaştığı yılan fotoğrafı tepki gördü; kendini "Ben öldürmedim" diyerek savundu

Son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle şehir merkezlerinde yılan görülme vakaları arttı. Yetkililer doğal dengenin devamı açısından yılanların öldürülmemeleri gerektiğini, gördükleri yerde yetkililere haber vermelerini vurguluyor. Bodrum'da da, 2 metrelik bir yılanın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Az önce piton öldürdüm" mesajı ile paylaşan 27 yaşındaki Gökhan Polat'ın cezalandırılması için internette imza kampanyası başlatıldı. Polat, yılanı kendisinin öldürmediğini, yol kenarında görüp, fotoğrafını şaka amacıyla paylaştığını ileri sürdü.

Bodrum'daki bir restoranda garson olarak çalışan Gökhan Polat, dün öğle saatlerinde Facebook hesabından ölü bir yılan fotoğrafı paylaşıp, üzerine "Az önce piton öldürdüm" notunu düştü. Polat'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İnternetteki "www.change.org" isimli sitede Polat için "Nesli Tükenmekte Olan Piton Yılanını Vahşice Öldüren Kişi Cezalandırılsın" adı altında imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın mesajında:

"Bir pitonu vahşice katleden Gökhan Polat'ın Hayvanları Koruma Kanunu Madde-4'ü ihlalinden ve sorumlu olduğu eylemi sosyal medya hesabında 'Az önce piton öldürdüm' şeklinde paylaşarak insanları hayvanlara zarar vermeye teşvik etmesinden dolayı, gerekli cezayı almasını istiyoruz. Piton yılanlarının neslinin tükenmesine engel olalım. Hayvanları katledenler cezasız kalmasın" ifadelerine yer verildi.

"Ben öldürmedim, yol kenarında buldum"

Hakkında imza kampanyası başlatıldığını arkadaşlarından öğrenince şoke olduğunu belirten Gökhan Polat, "Yılanı ben öldürmedim, Turgutreis'ten Yalıkavak'a motosikletimle giderken yol kenarında 2 metrelik ölü bir yılan gördüm. Otomobillerin ezdiği sanılan yılanın fotoğrafını çekip, Facebook'ta paylaştım. Kesinlikle ben öldürmedim. Ayrıca yılan piton da değil zaten. Amacım sadece şaka yapmaktı. Başıma böyle bir şeyin geleceğini aklımın ucundan bile geçmedi" dedi.

Yılanın, Türkiye'de sık görülen Karayılan olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 metreyi bulabilen Karayılan zehirsiz bir tür ve özellikle tarım yapılan yerlerde kemiricilerle beslendikleri için fareyle mücadelede fayda sağlıyor.