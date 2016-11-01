Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vicdanları yaraladı…

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde çekilen can çekişen köpek görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sapanca Belediyesi zabıtaları tarafından zehirlendiği iddia edilen köpeklerin öldüğü söyleniyor. Sapanca Belediyesi'nden daha sonra yapılan bir açıklama ile iddialar reddedildi.

Zehirin etkisiyle can çekişen köpekler duyarlı vatandaşların olay yerine çağırdığı veteriner hekimin ilk müdahalesinden sonra kliniğe kaldırıldı.

Köpeklere zamanında müdahale edilmesini sağlayan duyarlı vatandaşların çektiği bir videoda yer alan vicdan yaralayan görüntülerde, bazı vatandaşlar benzer olayların sıklıkla yaşandığını söylerken duyuluyor.

NOT: Videoda sokak köpeklerinin can çekiştiği gözükmektedir.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Yıldız, sosyal medyada yer alan, sokak köpeklerinin zehirlenmesi olayı ile hiçbir ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, gün içerisinde paylaşılan sokak hayvanları ile ilgili görüntülerde haksız yere Sapanca Belediyesinin adının kullanılmasının üzücü olduğunu söyledi

"Yaşanılan olayla Sapanca Belediyesinin hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullanan Yıldız, sokak hayvanları için Sakarya'da tek rehabilitasyon merkezi açan ilçe olduklarını savundu.

Olay günü birime gelen ihbar sonrası zabıta ekiplerinin kısa sürede bölgeye gittiğini bildiren Yıldız, "Ekiplerimiz ilçe genelinde bu ve buna benzer olayların yaşanmasını engellemek amacıyla 24 saat rutin kontrollerini sürdürüyor” iddiasını savundu

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