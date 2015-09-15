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Dünya
Deutsche Welle

Sosyal medyada nefrete karşı savaş

Alman hükümeti, sosyal medyadaki nefret içerikli yorumlara karşı harekete geçti. Adalet Bakanı Heiko Maas'la görüşen Facebook yöneticileri, nefret propagandası yapan kullanacılarına karşı önlem almaya söz verdi.

15 Eylül 2015 13:58


Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü Berlin'de Facebook'un Avrupa sorumlusu ile bir araya geldi. İnternetteki nefret suçlarıyla daha etkili mücadele etmek istediklerini söyleyen Maas, nefret mesajlarına karşı alınacak önlemler için bir çalışma grubunu oluşturulacağını ve buna Facebook'un da mali destek vereceğini belirtti.

"Task Force" adıyla kurulacak bu grubun, sosyal medyada suç niteliğindeki söylemleri paylaşanların hızla tespit edilmesini ve hemen internetten çıkarılmasını sağlaması planlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, Facebook temsilcileri ve internet sunucularından temsilcilerin yer alacağı çalışma grubu bu yılın sonuna kadar önerilerini hazırlayacak.

Facebook da önlem alacak

Facebook, Almanya'da ayrımcı ve şiddete davet eden söylemlerin üzerine kararlılıkla gitmediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Maas'la görüşmesinde eleştirileri kabul eden Facebook yöneticisi Richard Allen, "Her zaman herşeyi doğru yapmıyoruz" dedi. Allen, "Çok etkin bir yapımız var, ancak bu yüzde yüz işlemiyor" diye sözlerini sürdürdü.

Facebook da firma olarak nefret içerikli paylaşımlara karşı önlem alacak. Bunlardan biri ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı uluslararası uzmanların da yardımıyla bir kampanya başlatılması olacak. Ayrıca "Gönüllü Multimedya Otokontrol" alı bir sivil toplum girişimi başlatılacak.

Berlin'de Facebook yönetimi ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Maas, net kararlar aldıklarını, Facebook'un da sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Yeşiller de kampanya başlatmıştı

Yeşiller Partisi, sosyal medyada yabancı düşmanı ve ırkçı yorumlara karşı bir kampanya başlatmıştı. YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile nefret içerikli yorumlara dikkat çeken Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Echardt, Facebook önlem almaya çağırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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