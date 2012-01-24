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Sosyal medyada Meltem Cumbuling hareketi

Meltem Cumbul’un Altın Küre’de sahneye çıkmasının ardından sosyal medyada...

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Meltem Cumbul’un Altın Küre’de sahneye çıkmasının ardından sosyal medyada “meltemcumbuling” hareketi başladı.




Scarlett’le başladı

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson’ın ayna karşısında cep telefonuyla çektiği çıplak fotoğraflar, geçtiğimiz yıl hacker’lar tarafından internete sızdırılmıştı. Magazin basınını günlerce meşgul eden bu olay, “Scarlettjohanssoning” adlı bir akım başlattı. Bir grup internet kullanıcısı, seksi yıldızın çıplak pozunu taklit ederek kendi fotoğraflarını internette paylaşmaya başladı.

Zafer işareti

Hürriyet'in haberine göre, Meltem Cumbul’un 2012 Altın Küre Ödülleri töreninde sahneye çıkıp “Yurtta sulh, cihanda sulh” demesi ve zafer işareti yapması da sosyal medyayı harekete geçirdi. “Madem scarlettjohanssoning var, neden meltemcumbuling olmasın?” diyen bir internet kullanıcısı, meltemcumbuling.tumblr.com blog’unu açtı ve ziyaretçilerinden zafer işareti yaptıkları fotoğrafları paylaşmalarını istedi. Blog’a kısa sürede onlarca fotoğraf gönderildi.



Photoshop’la hazırlanan, anne karnında zafer işareti yapan bebeğin ultrason görüntüsü, blog’daki en çok dikkat çekici fotoğraflardan.




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