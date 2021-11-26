Sosyal medyada “Lütfiye Teyze” karakteriyle öğretmenlere “Bayırın süneleri, mahallenin kaşarları” diyen okul müdürüne soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Lütfiye Teyze” karakteriyle sosyal medyada öğretmenlere, “Bayırın süneleri”, “Mahallenin kaşarları”, “Şapşallar”, “Aptallar”, “Gızz bunlar çıktıkları yeri beğenmiyor” diyen Okul Müdürü Nazan Özateş’e soruşturma açıp, kınama cezası verdi.

Olay; Balıkesir’e bağlı Edremit Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Emekliye ayrılacak öğretmenlere verilecek veda yemeği için Müdür Nazan Özateş, “Çiçek Ali” adlı mekânla anlaştı. Öğretmenler mekânı beğenmeyerek, değiştirdi. Sosyal medyada ‘Lütfiye Teyze' karakteriyle videolar çeken Müdür Özateş, yerel dille video çekip, mekân değişikliği yapan öğretmenleri eleştirdi. Balıkesir MEM'ne öğretmenleri şikâyet etti. MEB de 2 maarif müfettişi görevlendirdi.

Öğretmenler: Müdürün böyle bir karaktere bürünüp, öğretmenlere hakaret etmesi bizleri çok üzdü

Sözcü'de yer alan habere göre, öğretmenler, “Müdür yemeğe katılmadı. ‘Lütfiye Teyze' karakteriyle yemeğe katılanlara, ‘mahallenin kaşarları' diye söze başlayıp, ‘Bayırın semeleri, şapşallar, aptallar' gibi hakaretler içeren bir video çekip, Youtube'ta yayınladı. Müdürün böyle bir karaktere bürünüp, öğretmenlere hakaret etmesi bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Müdür Özateş: Amatör tiyatrocuyum, hayali tiplemelerle mizah yapıyorum

Soruşturmada “Lütfiye Teyze” karakterinin kendisine ait olduğunu kabul eden Müdür Özateş ise amatör tiyatrocu olduğunu, hayali tiplemelerle mizah yaptığını, videolarının yüz binlerce kişi tarafından takip edildiğini, öğretmenlere hakaret etmediğini söyledi. Ancak videonun, mekân değişikliğinden sonra yaşanan olaylarla ilgili olduğuna hükmedildi.

Müfettişler öğretmenlerin itibarının sarsıldığına karar verdi

Müfettişler, “Her ne kadar mizahi bir dil kullansa da, “Bayır'ın semeleri, bayırın fikirsizleri, şapşallar sözleriyle okul müdürü, öğretmenlere hakaret etmiştir” diyerek, ‘Seme' kelimesinin, ‘Sersem, ahmak, alık' ve ‘Şapşal' kelimesinin de, ‘Aptalca davranışlarda bulunan alık kimse' olduğunu belirterek, öğretmenlerin itibarının sarsıldığına karar verdi. Okul müdürü, ‘kınama' cezası alırken, öğretmenler ise müdürlük görevinden alınmasını istedi.

İşte “Lütfiye Teyze” karakterinin soruşturmalık olan sözleri:

“Gız biz bugün mahallenin kaşarları grubuyla Çiçek Ali'ye gitmeyecek miydik? Huriye ile Nuriye beğenmemiş. Garı biz gitcez diye sürü hazırlanıp, gözleme dızlama yapmış. ‘Ne yapcem ben şimdi bu odunları kömürleri' diyor. Ne diyeyim ben şimdi? Gitmişler, ‘Biz burayı beğenmedik başka yere gidelim' demişler. Ama olur mu?”

“Bir yer bulmuşlar güneşin alnında. Gız g…'dan ateş çıkar. Bayırın semeleri! Nesini beğenmediniz? Neymiş, ‘Orası köylük yermiş'. Gız bunlar çıktıkları yeri beğenmiyorlar. Ama olmaz ki, gari daş olsa yiycen orada. Bayırın süneleri, fikirsizleri, şapşalları. Ben akıllı garıyım. Bu grubun adını da artık bayırın süneleri olarak değiştiriyorum.”