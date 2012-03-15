Sosyal medyada 'Love Me Back'

T24 - 57. Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki temsilcimiz Can Bonomo'nun Eurovision parçası “Love Me Back”in klibi bu sabah yayınlanmasının ardından sosyal medyadan ilk yorumlar gelmeye başladı. Bonomo en çok yaptığı dansla konuşuldu.

İşte sosyal medyadan gelen ilk yorumlar;

Ekşisözlük:

Eseksudangelinceyekadar: İki dakika şebeklik yapma da gel küreklere asıl-klibindeki gemiden amcalar

dasdafavcx: Yerebatan sarnıcında Can Bonomo'nun giydiği çizmeler göze batmıştır. Saz ekibinin çizmeleri fit, onunkiler itfaye erinden ödünç alınmış gibi. Onun dışında da İstanbul tanıtım filmi gibi.

okuzymuyum neyim: klibi on numero olmuş şarkı. Neymiş biraz para, biraz yetenek, ortaya güzel klipler de çıkıyormuş

kalinixta agapi mou: Klibindeki Vasa gemisiyle İsveç’e göz kırpmıştır. İsveç’ten 12 puanımız garanti

braveheart xakah: Can Bonomo'nun içine, kaptan Jack Sparrow’un kaçtığını bize doğrulatan bir klibe sahip olan şarkı. Ayrıca bence gayet başarılı bir şarkı.

Bir nick var benden iceri: Bir adet yeşil bir adet kahverengimsi Ajda Pekkan hırkası giyen Can Bonomo'nun apaçi dansı yapmaktan vazgeçmediği klip olmuş.

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@gulcanik kadırgada kürek çekenler,yerebatan sarnıcı,danseden günümüz genç kızları aşure gibi klip herşey var.

@asirumit klip çok önemlı değil şarkı zaten güzel insanı havaya sokuyor, üzerine birde derece yaptınmı tamamdır bu iş 1incilik bizim :)

@aynalimahir Can Bonomo 'nun klibi o kadar da söyledim o saçmasapan dansı bırak diye :))

@tvfkykt klibi sözleri izlyince anladım ho hehey fış fış kayıkçıı kayıkçının yüreği akşama fincan böreği

@zugurtunçenesi klip güzel şarkı güzel ama olmamış olmuyor bu Yıldız Tilbe dans figürleriyle olmuyor.