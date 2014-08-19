Sosyal medyada kanser ilacı tuzağı: Artık ilaçlar toplanıp, 4 katına satılıyor

Sosyal medyada kendilerini eczacı olarak tanıtan dolandırıcılar, kanser hastalarının tedaviden arta kalan ilaçlarını bağış adı altında topladıktan sonra piyasada bulunamayan ilaç artıklarını fiyatının dört katına kanser hastalarına satıyor. Türkiye'de ilaç toplama kampanyalarının yasak olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı ise vatandaşı ilaç dolandırıcılarına karşı uyardı.

Her yıl ortalama 200 bin insanın kansere yakalandığı Türkiye’de, ayda ortalama 30 bin kanser hastası ilaçlarını yurtdışından getirmek için Türk Eczacılar Birliği’ne (TEB) başvuruyor. Ancak ilaçların eczanelerde bulunmaması ve yalnızca TEB aracılığıyla iki ile 30 gün arasında yurtdışından getirilmesi kanser hastalarını ilaç karaborsacılarının eline düşürüyor.

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, daha önce hastane koridorlarına kadar inen karaborsacılar, bu kez de sosyal medyayı kullanarak kanser hastalarını dolandırıyor. Kendilerini 'eczacı' olarak tanıtan dolandırıcılar Facebook’ta, ‘Onkoloji ilaç’, ‘Kanser ilaç alım-satım’, ‘Onkoloji Drug Sale’ gibi sahte hesaplar açtıktan sonra, bu hesaplar üzerinden kanser hastalarına ulaştırılmak iddiası ile kanser ilaç atıklarını 'bağış' adı altında topluyor. Daha sonra toplanan ilaç atıkları paketlenerek yurt dışındaki ve Türkiye’deki kanser hastalarına fiyatının dört katına satılıyor. Örneğin, ‘Kanser ilaç alım-satım’ adlı Facebook kullanıcısı aradığı ilaçların ismini tek tek profil duvarına yazdıktan sonra, ‘selam arkadaşlar kanser hastalarının kullanmadığı ilaçları arıyorum. Fiyatlar süper, ilgilenen arkadaşlar beni eklesin, özelden fiyat vereyim’ şeklinde paylaşımlarda bulunuyor. 'Yardım' adı altında ilaç toplayan kişiler de bu ilandan sonra topladıkları ilaç atıklarını pazarlamak için ilan sahibi kişilerle iletişime geçiyor.

‘Fiyatlar süper, ekleyin’

Dolandırıcılar, yine sosyal medya yoluyla piyasada bulunamayan ilaçları yurt dışından temin ederek Türkiye’ye getirip kanser hastalarına satıyor. Örneğin kanser ilaç alım-satım adlı Facebook kullanıcısı ‘Cerezyme 400 u’ adlı ilacın fotoğrafını profilde paylaşarak fotoğrafın altına, ‘Bu ilaçtan arıyorum. Ödeme peşin olur. İlgilenen arkadaşlar özelden yazabilir’ şeklinde bir duyuru yazıyor. Bu duyuruyu gören yurt dışındaki karaborsacılar da 'kanser ilaç alım-satım' adlı kişiye mesaj atarak elindeki ilaçlar için istedikleri fiyatı bildiriyor. Fiyatta anlaştıkları takdirde yurt dışındaki ilaçlar Türkiye’ye getirilip karaborsada satılıyor. Sosyal medyada ilaç satan dolandırıcılarla ilgili Ankara Eczacı Odası ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını söyleyen Ankara Eczacı Teknisyenleri Derneği Başkanı Murat Ergün sözlerine şu şekilde devam etti, "Dolandırıcılar sahte hesaplar kullanarak kanser hastalarının veya eczacıların dayanışma için kurdukları sosyal medya gruplarına sızıyor. Daha sonra vefat eden ya da tedavisi biten kanser hastalarının ilaçlarını 'yardım' adı altında topluyor. Daha sonra toplanan ilaçlar Ortadoğu’daki ülkelere ve Türkiye’deki kanser hastalarına satılıyor. Bu ilaçların çoğu zaten ya tarihi geçmiş, ya da iyi korunamadığı için bozulan ilaçlar oluyor. Bu konuyla ilgili gerekli mercilerde şikâyette bulunduk. Bu tuzağa düşmemeleri için eczacı arkadaşları da uyardık.’’

Sağlık Bakanlığı uyarıyor

Bu güne kadar sahte ilaç satan yaklaşık bin web sitesinin kapatıldığını belirten Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı, "Ülkemizde değişik isimler altında ilaç toplama kampanyaları yasaklanmış ve ilgili kuruluşlara STK’lara genelgeler ile bildirilmiştir. Malumunuzdur ki ilaçların hangi şartlarda muhafaza edildiği bilinmediğinden güvenli görülmüyor ve ilaç toplama kampanyalarına izin verilmiyor. Ülkemizde güçlendirdiğimiz denetim kanalları, şikayetler, web kanalı takipleri ile bu tip illegal yapılar tespit edilerek gerekli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre internette illegal sitelerden satın alınan ürünlerin yüzde 50’den fazlasının sahte olduğu ve bir yıl içinde bir milyondan fazla insanın sahte ilaç kullanımından dolayı hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Geldiğimiz gün itibarıyla sahte ilacın tespiti ve güvenli ilaca ulaşımın en kontrollü yolu ‘İlaç Takip Sistemi’ kontrolünde satılan, birçoğu geri ödeme ile vatandaşa ücretsiz ulaştırılan ilaçların yalnızca eczanelerimizden alınması gerekmektedir. Bilinmelidir ki ülkemizde hiçbir şekilde internet ve sosyal medya üzerinden veya eczane dışında başka hiçbir kanaldan ilaç satışı yapılmamaktadır. Bu tür yan kesicilerin tuzaklarına karşı vatandaşlarımızın uyanık olması ve kendilerine yaklaşan bu tarz yapıları emniyet ve ilgili birimlerimize bildirmeleri önem arz etmektedir."