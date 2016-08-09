Sosyal medyada kampanya: Nargile şişesinin içine canlı balık koyan Huqqa Cafe’ye gitmeyin!

Sosyal medyada Ankara’da hizmet veren Huqqa isimli bir kafenin, ‘akvaryum nargile’ adı altında, nargile şişelerinin içine canlı balık koyduğu iddia edildi. Hayvan dostları "kafeye gitmeme" ve protesto etme kampanyası başlattı. Huqqa ise yaptığı açıklamada balıklara zarar verildiğini reddeti.

Huqqa, iddialardan sonra yaptığı açıklamada “Hayvan hakları konusunda hassasiyet gösteren tüm takipçilerimiz için Huqqa yönetimi olarak aldığımız kararla da Akvaryum Nargileleri menümüzden kaldırma kararı aldık” dedi.

Hayvan dostları, iddia üzerine sosyla medya üzerinde bir kampanya başlatarak "Kişisel zevk ve eğlencelerinizin içine canlıları hapsetmeyin” ifadeleriyle Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı.

Yurttaşlar, iddia üzerine, Orman Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’ne firmaya yönelik şikâyet mailleri atmaya başladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) da konunun takipçisi olacağını belirtti.

Huqqa Cafe‘nin İstanbul’daki işletmecisi olduğunu söyleyen Efe Kürşat Doğan, Instagram bir video paylaşarak ‘akvaryumlu nargile’nin çalışma mantığını anlattı ve balıkların zarar görmediğini iddia etti. Videonun altına yorum yapan hayvan dostları işletmecinin ‘akvaryum nargile’deki ısrarına tepki gösterdi. Efe Kürşat Doğan, yayınladığı video daha sonra kaldırdı.

Huqqa kafenin resmi Instagram hesabından yayınlanan bir videoda işletmenin hayvan haklarını savunan bir mekan olarak hizmet verdiği söylenerek balıkların zarar görmediği iddia edildi. Açıklamaya göre 'akvaryum nargile' 2 farklı cam fanustan oluşuyor ve balıklar nargile suyundan tamamen bağımsız bir fanusta tutuluyor.

Huqqa'nın Instagram üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medyada yer alan HUQQA Akvaryum Nargile ile ilgili haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtir, bahsedilen ürün ile ilgili bazı noktalara açıklık getirmek isteriz. Bahsedilen akvaryum nargile, 2 farklı cam fanustan oluşmaktadır. Balıkların içerisinde bulunduğu fanus, klasik akvaryum formatında olup bakımları 24 saat düzenli yapılmaktadır. İkincisi ise klasik bir fanus olmakla birlikte diğer fanustan tamamen bağımsızdır. Bu tasarım yapısı sayesinde nargile kullanımı esnasında hiçbir balık zarar görmemektedir. Öte yandan Ankara Valiliği İl/ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkili personelinin, 08.08.2016 Pazartesi günü yaptığı incelemeler sonrasında da söz konusu iddiaların doğru olmadığı yerinde tespit edilmiş ve resmi olarak belgelenmiştir. Her zaman hayvan haklarını savunan kuruluşlardan biri olarak hayvanların herhangi bir şekilde zarar görmesini hiçbir zaman kabul edemeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Tüm duyarlı takipçilerimize hassasiyetleri için teşekkürlerimizi sunar, hakkımızda çıkan bu gibi asılsız haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Yapılan son açıklama şöyle:

"Son günlerde HUQQA Akvaryum Nargile ürünümüz ile ilgili sosyal medyada asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yer almaktadır. Bu paylaşımlardan yola çıkılarak yapılan ihbar üzerine Ankara Valiliği İl/ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkili personelinin, 08.08.2016 Pazartesi günü yaptığı incelemeler sonrasında da söz konusu iddiaların doğru olmadığı yerinde tespit edilmiş ve resmi olarak belgelenip kayıtlara geçmiştir. İstenildiği takdirde bu raporları mekanımızda müşterilerimiz ile paylaşabileceğimizi belirtmekten memnuniyet duyarız. Gerçeği yansıtmayan tüm paylaşımlar hakkında da şirketimizin her türlü hukuki hakkını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz. Art niyetli ve kurumumuzu zedelemeye çalışanlardan ayrı tuttuğumuz; hayvan hakları konusunda hassasiyet gösteren tüm takipçilerimiz için Huqqa yönetimi olarak aldığımız kararla da Akvaryum Nargileleri menümüzden kaldırma kararı aldık. Saygı çerçevesindeki her türlü fikre ve görüşe değer verdiğimizi beyan eder, tüm duyarlı takipçilerimize hassasiyetleri için teşekkür ederiz."