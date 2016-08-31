Sosyal medyada kabinedeki değişim hakkında kim, ne konuşuyor?

Başbakan Binali Yıldırım, Efkan Âlâ'nın İçişleri Bakanlığı görevini bıraktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirildi. Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pozisyonuna eski Sağlık Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu getirildi.

Kabinedeki bu ‘mini’ revizyon en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

"Efkan Ala" hakkındaki Tweetler