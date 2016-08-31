T24 LogoT24 Logo
Medya

Sosyal medyada kabinedeki değişim hakkında kim, ne konuşuyor?

'Efkan Ala' sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bir numaraya oturdu

31 Ağustos 2016 23:53

Başbakan Binali Yıldırım,  Efkan Âlâ'nın İçişleri Bakanlığı görevini bıraktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirildi. Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pozisyonuna eski Sağlık Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu getirildi.

Kabinedeki bu ‘mini’ revizyon en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

 

 

ETİKETLER

efkan alasüleyman soylukimne diyoristifaiçişleri bakanlığı

\r\n","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-31T23:53:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-kabinedeki-degisim-hakkinda-kim-ne-konusuyor,357827","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-kabinedeki-degisim-hakkinda-kim-ne-konusuyor,357827"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24