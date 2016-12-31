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Medya

Sosyal medyada Habertürk’e tepki!

Habertürk, haberde kullandığı fotoğrafı daha sonra değiştirdi

31 Aralık 2016 02:07

Sosyal medyada Habertürk’ün internet sitesinde yer alan bir haberde kullanılan fotoğraf ve başlığı yüzünden tepki gördü. 

Haberin görselinde kasım ayında Siirt’te meydana gelen maden faciasından bir fotoğraf kullanıldı. Haberin başlığındaysa “Bu davranışlar ‘Türk’ olmanın ispatı” metni yazıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Habertürk’ün de bünyesinde bulunduğu Ciner grubuna ait bir madende meydana gelen ve 16 işçinin hayatını kaybettiği faciadaki çekilen bir fotoğrafın bu haber için kullanılmasına tepki gösterdi. 

Habertürk’ün daha sonra haberden bu fotoğrafı kaldırdığı görüldü.

 

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