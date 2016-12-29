Sosyal medyada günün özeti: Ahmet Şık'ı aldılar; Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ı bıraktılar

Sosyal medya kullanıcıları, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile genel yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya'nın serbest bırakılmasını "sevindirici gelişme" olarak değerlendirirken; 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savcılıktan atılan Zekeriya Öz'ün Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını konu alan çalışmaları nedeniyle tutuklattığı gazeteci Ahmet Şık'ın bu kez "propaganda, hakaret" gibi gerekçelerle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımlarda, "Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Kaya arkadaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Bu arada Ahmet Şık'ın bugün gözaltına alındığı da unutulmasın", "Ahmet Şık’ın gözaltına alındığı günde Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Zana Kaya tahliye edildi" ifadeleri yer aldı.

Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandıkları davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve gazetenin yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya için tahliye kararı verirken, yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluğu ise devam edecek. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Ahmet Şık'ın dosyasına ise kısıtlama kararı getirildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle: